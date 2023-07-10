6月工商舖買賣價量齊降

中港通關後，市場氣氛不似預期，投資者對後市抱觀望態度，代理行資料顯示，6月整體工商舖買賣成交按月價量齊挫，當中，商舖物業跌幅達雙位數最顯著。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，6月市場共錄約308宗工商舖買賣成交，按月減少約11宗或約3.4%，已連跌3個月。成交金額則約38.24億元，按月減少約7.3%，創上半年單月新低。

上月商舖表現最差強人意，期間錄約66宗買賣成交，較5月減少約12%，成交金額約14.63億元，按月跌幅約13.2%。商廈市場買賣表現持續低迷，宗數在低位徘徊，全月只有約36宗買賣，按月少約7.7%，成交金額則約7.76億元，跌幅約3.7%。

工廈物業屬按月唯一交投上升類別，他續指，6月該類物業表現較突出，共錄約206宗買賣個案，佔總成交宗數逾六成。不過，成交金額約15.85億元，按月微跌約3%。

潘就今年第三季工商舖買賣作預測，仍然看好商舖，而工廈物業抗跌力高，入場費較細，將會吸引小試牛刀的投資者入市。至於寫字樓市場觀望氣氛持續濃厚，預料會繼續淡靜。