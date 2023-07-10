新盤概況：滙都I暫收1300票 超購9.4倍

該集團執行董事關堡林表示，項目示範單位開放首兩日累積錄得超過5,000人次參觀，不少為新婚夫婦、區內分支家庭及換樓客，因應市場反應踴躍，考慮稍後加推單位。資料顯示，首張價單涵蓋一房至三房戶型，以及一個特色單位，實用面積由326至498方呎，折實售價440.92萬元起。