新盤概況：滙都I暫收1300票 超購9.4倍
新界上車新盤反應踴躍，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，暫錄約1,300張入票，以首張價單125伙計，超額約9.4倍。
該集團執行董事關堡林表示，項目示範單位開放首兩日累積錄得超過5,000人次參觀，不少為新婚夫婦、區內分支家庭及換樓客，因應市場反應踴躍，考慮稍後加推單位。資料顯示，首張價單涵蓋一房至三房戶型，以及一個特色單位，實用面積由326至498方呎，折實售價440.92萬元起。
海盈山示範單位參觀踴躍
市區鐵路上蓋盤反應同樣理想，嘉里建設(00683)等的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，首兩日暫錄約1,100張入票，以首批單位88伙計，超額約11.5倍，項目示範單位及展銷廳錄逾8,000人次參觀。
嘉里石硤尾龍駒道3號緹外將於本周四招標發售院墅C，洋房實用面積11,692方呎，為九龍區最大面積一手住宅單位。
HENLEY PARK兩日沽7伙
由於過去周末大型銷售活動欠奉，市場兩日僅錄約15宗新盤買賣，恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK佔7伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，不少買家垂青首輪推售餘下的一房連衣帽間單位，過去兩日售出均為該類戶型，涉及5,621.94萬元。其中4伙於昨日成交，均為實用面積384方呎的一房戶，售價767.16萬至826.56萬元。
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園昨再沽一伙開放式戶，為項目1座33樓B7室，售價392.9萬元，呎價約19,260元。
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