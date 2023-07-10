專家分析：地產股未必受惠樓按放寬
上周五香港金融管理局宣布14年來首次放寬住宅物業的按揭成數限制，同日香港按揭證券公司亦上調1,000萬至3,000萬元合資格物業的最高按揭保險成數，其後財金官員火速開腔打消市場放寬額外印花稅等「辣招」的預期。分析相信，鬆綁措施對地產股影響不會太大。
中端住宅需求增 看好新地
交銀國際分析師謝騏聰發表報告指出，按揭成數及按保一併放寬有助降低換樓人士的首期負擔，可是受制於金管局壓力測試，措施對較高收入家庭更受惠，對整體成交量及樓價的影響「僅略正面」，預期樓價下半年保持平穩。不過，政策放鬆帶動買樓情緒，短期內中端住宅需求將更加強勁，維持看好新鴻基地產(00016)。
富瑞分析師黃梓皓之前的報告亦指，面向一般用家的項目已受惠既有的按揭措施，所以給1,000萬元以上住宅調整按揭成數對樓市的影響有限。其對新地、新世界、恒地的目標價分別為115元、19元及26元，長實集團(01113)則為47元。
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