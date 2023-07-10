專家分析：地產股未必受惠樓按放寬

上周五香港金融管理局宣布14年來首次放寬住宅物業的按揭成數限制，同日香港按揭證券公司亦上調1,000萬至3,000萬元合資格物業的最高按揭保險成數，其後財金官員火速開腔打消市場放寬額外印花稅等「辣招」的預期。分析相信，鬆綁措施對地產股影響不會太大。