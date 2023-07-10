拍賣消息：利奧坊‧曉岸銀主盤嗌370萬 低17%開拍

住宅樓市交投轉靜，拍賣場包括銀主等另類單位，甚至業主盤都要以低價吸客。其中，半新盤旺角利奧坊‧曉岸一個納米銀主盤以370萬元開拍，較單位約兩年前購入價低約17.8%。

黃開基拍賣行本周三將推拍約13項物業，上述銀主單位為該盤的2座高層F室，實用面積約198方呎，開拍呎價約18,687元。該單位原業主於2021年以約450萬元買入，現時開價低約80萬元。同場亦拍賣尖沙咀AVA 62中層B室銀主盤，實用面積約206方呎，開價400萬元，呎價約19,417元。單位原業主2015年以約426萬元買入，現時開價低約26萬元。

忠誠拍賣同日推約14項物業，包括深井浪翠園1期2座高層C室銀主盤，減價15萬元，開價595萬元翻拍，呎價約9,551元。單位個別銀行網上估價約718萬元，拍賣價低約123萬元或約17.1%。

比華利山平估價537萬推 另外，拍賣場有豪宅低價開拍。環亞物業拍賣本周二推出約47項物業，當中，跑馬地比華利山B座高層2號室連一個車位，屬法院令單位，推拍價3,880萬元，呎價約27,537元。項目個別銀行估值約4,417萬元，開拍價低約537萬元或約12.2%。

普縉於本月底將拍賣西南九龍御金‧國峯1座中層A室四房戶業主盤，實用面積約1,130方呎，開價2,100萬元拍賣，呎價約18,584元。單位估價約2,550萬元，現低約450萬元或約17.6%。