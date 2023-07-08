投資建議：趁美息高企買長年期債

美股年初至今的亮麗表現，似乎反映復甦而非轉差的經濟前景，相互矛盾的經濟數據持續出現，代表美國經濟正處於「滾動式衰退」。不過，美國現時經濟情況仍未完全反映聯儲局收緊貨幣政策，以及銀行減少貸款的負面影響。可以預期，美國就業即將由增長轉為收縮，令聯儲局停止加息甚至減息，而美國及全球可能將會隨之步入衰退。簡單來說，聯儲局仍在收水時，股票市場就已經憧憬復甦而開始上漲恐怕為時尚早。

美國的潛在衰退應較為溫和，主要因為目前銀行資本水平和宏觀流動性比2007至2008年時更高，美國疫後復甦主要靠刺激措施而非民眾貸款推動，加上通脹下降有可能支持消費者實質收入增長。故預期聯儲局在未來兩年或會逆轉今輪緊縮貨幣政策的一半幅度，其他央行的貨幣政策則相對穩定。因此，相信美元或進入50年以來第3個長期熊市。除了繼續通過優質固定收益資產鎖定高收益率之外，資產配置也應該加入非美地區資產以應對美元長期熊市。

投資者應考慮把握在加息周期尾段，加入較長年期債券以在較長時間內鎖定高收益率。目前美國短期利率，包括貨幣市場基金和國庫券（T-bill）市場的高收益率，將在未來12至24個月內大幅下降，因為市場尚未反映美國失業率上升、通脹下降，以及消費者需求減弱。債券收益率倒掛反映溫和衰退及隨後的降息機會。市場目前預期聯邦基金利率在2024年底跌至3.5厘，短期利率大幅下跌或將增加長期債券的吸引力，投資者應把握機會，盡早將部分資金部署較長期債券。

由於美國債務上限問題暫時得以解決，市場樂觀情緒使得美國10年債息回升至約年初水平，或為投資者提供較高收益的入市機會。高評級企業債目前或能提供約5至6厘收益率，高於過去20年平均值的約4厘，反映企業違約風險的信貸息差則比過去20年低。由於預期美國10年債息在今年底或跌至3厘，有助長期債券價格上升，或可幫投資者賺息賺價。投資者通過高評級固定收益資產投資，或可在美國經歷「滾動式衰退」的過程中以逸待勞，為之後聯儲局政策轉向累積資本。

非美地區股票估值吸引 非美地區股票在美元疲弱時或推動投資組合的整體表現。過去10年美元強勢吸引海外資金流入美股，推升美股市值，去年美股市值佔全球股市市值62%，創歷史新高，而美國以外股市的市盈率（P/E）對比美股目前折讓近40%。故此，當美元走弱或將支持非美地區股票表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪