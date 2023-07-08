幣安傳爆離職潮 趙長鵬：子虛烏有

趙長鵬

加密貨幣市場回暖之際，有傳全球最大加密貨幣交易所幣安爆出「離職潮」，涉及至少3名高層，原因是趙長鵬處理美國司法部調查的方式惹起團隊不滿；惟趙之後回應指，報道「完全與事實不符」。

據報道，上述離職高層為幣安法律總顧問Han Ng、首席戰略官Patrick Hillmann和合規副總經理Steven Christie。不過，趙長鵬同日於社交平台反駁指，公司員工流動屬正常現象，又指幣安本周離任高層人員僅一名，並斥報道完全「子虛烏有」。

至於今次幣安傳言的「始作俑者」，或與Patrick Hillmann有關。皆因他本周四在社交平台發貼文，指由於家中即將有第二位小生命降臨，所以與幣安分道揚鑣，並稱他和公司仍保持良好關係。

港或放寬證券型代幣發行 另邊廂，數據公司Kaiko公布的資料顯示，上月幣安全球市佔率由年初60%跌至52%，其他交易所如Bybit及OKX市佔率則升。此外，幣安美國附屬公司Binance.US在美國市佔率從4月的逾22%降至6月26日的0.9%，反之Coinbase美國市佔率由48.4%升至6月的55%。

香港證監會金融科技組主管黃樂欣最新表示，當局很快推出更新通知，改變4年前就有關證券型代幣發行（STO）的看法，將不會被定義為複雜產品，並有機會向散戶開放。