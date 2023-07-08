軟銀獲2.8億補貼研發AI
如今各地都在調撥資源加快人工智能產業發展，以搶佔話語權。最新有日本經濟產業大臣西村康稔周五宣布，日本政府將向軟銀集團提供53億日圓（約2.86億港元）補貼，用於研發AI。
據報軟銀旗下移動通訊業務子公司將使用一台超級電腦，獨立開發生成式AI，以構建其模型，並計劃在幾年內將模型推至企業層面，主要針對金融和醫學等專業領域的應用，這一計劃預計由旗下移動通訊業務子公司獨立開發。軟銀集團董事長兼總裁孫正義本月初表示，擬向英偉達（Nvidia）採購2,240塊適合AI開發的半導體圖像處理器（GPU）。有指軟銀這項AI發展計劃涉資高達200億日圓，其中的160億日圓計劃將根據經濟安全促進法申請政府撥款補助三分之一。
阿里雲推AI繪畫模型
中國方面，阿里雲於2023世界人工智能大會（WAIC）上推出AI繪畫新品「通義萬相」。 「通義萬相」基於阿里雲「通義」大模型能力打造，用戶可在通義萬相中輸入提示詞，以輸出相應圖像。除文生圖外，「通義萬相」也推出包括風格遷移、相似圖生成等功能。目前，「通義萬相」已正式上線，對外提供服務。此外，昨日華為也發布了盤古大模型3.0；京東集團(09618)則將會在7月13日發布京東「言犀」大模型。
另國家人工智能標準化總體組宣布，內地首個大模型標準化專題組組長由上海人工智能實驗室與華為及阿里巴巴(09988)等26家企業聯合擔任，以正式啟動大模型測試國家標準制訂。
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