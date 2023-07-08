Tesla滬廠傳裁減電池生產工人

美國電動車企特斯拉（Tesla）及一眾內地車企日前承諾結束電動車價格戰後，據報Tesla在上海的廠房裁減部分電池生產工人，並已經在本周初起通知電池組裝線員工，集團在華發言人未有置評。與此同時，Tesla汽車業務高級副總裁朱曉彤最新向美國證券交易委員會（SEC）遞交報告，顯示其在7月3日減持2,500股Tesla股票，價值69萬美元（約538萬港元）。

被指研發自動化設備 消息指，Tesla正設計及建設一些可以取代電池生產線上工人的自動化設備，因此他們早前已開始通知電池組裝線員工，部分可以選擇轉到車廠其他部門工作，例如衝壓、噴漆或總裝等。

就在此時，美國電動車呈現滯銷迹象。全球汽車經銷商Cox Automotive發言人Mark Schirmer稱，目前當地經銷商的庫存周轉天數接近100日，遠高於所有車型的51日庫存。

新能源車帶動銅需求 會計師事務所畢馬威則表示，汽車製造商正投入2,000億美元（約1.56萬億港元），在美國興建近100家電動車組裝和電池工廠，是產業發展至今規模最大的一次。不過，美國消費者對電動車的接受度仍不及中國和歐洲，因價位較高和基礎設施參差不齊，成為發展裹足不前的原因。

不過，投行高盛分析師對新能源車行業有另一番見解，認為電動車使用量增加會是「銅價看升的關鍵支持」，又預期今年該行業的銅需求將達100萬噸，2025年更增至150萬噸，原因是其導電及延展性，電動車的電力轉換及傳輸過程中必須用上。去年電動車產量約佔全球銅需求增量的三分之二，估計未來10年電動車仍可能佔新增銅消費量的27%。