三星料次季溢利插95%

受累DRAM價續瀉 投行撐晶片業走出谷底 環球經濟增長失速削弱消費信心，記憶體價格低位徘徊，南韓科技旗艦企業三星電子預告，今年第二季經營溢利恐刷新2009年首季之後低位，這次並沒有「減產記憶體」之類額外消息「沖喜」，消息拖累其股價周五挫逾2%，以接近盤中低位收市。不過，三星乃至韓股受壓，背後也有息口及宏觀經濟的影響，反觀投資銀行正開始唱好半導體板塊走出谷底。

三星昨公布今年第二季業績指引，收入59萬億至61萬億韓圜，以中間值60萬億韓圜（約3,594億港元）計，按年及按季分別倒退22.27%及5.88%；同季經營溢利卻僅得5,000億至7,000億韓圜，中間值6,000億韓圜（約36億港元），按年倒退95.74%，遠遜市場預期。

半導體恐虧損 抵銷手機利潤 究其原因，還是DRAM記憶體價格上季續瀉18%，市場估計三星的盈利支柱—設備解決方案（DS，記憶體及晶片代工為主）同期恐錄得經營虧損3萬億至4萬億韓圜，抵銷手機等電子產品業務的經營溢利。

要留意的是，經營溢利指引範圍與對上一次（即今年4月7日公布的首季指引）一樣，所以並非太差，以中間值論，實際上也好過分析師預期。儘管研究機構TrendForce數據顯示，DRAM價格今季恐再跌5%。高盛認為，半導體行業已經捱過最壞時刻，更估計三星DS分部第四季會重新錄得數額不大的經營溢利。

該行續指，適用於人工智能（AI）伺服器比起傳統伺服器需要4至6倍的DRAM。三星半導體業務主管慶桂顯早前更向員工報捷，指公司在增長迅速的AI領域高帶寬記憶體，市場份額超過五成。

南韓KR證券的分析師金東煥（音譯）稱，三星DRAM出貨量超乎預期，半導體庫存也跌得快，所以成本結構有望迅速改善。不過，其來自中小企業銀行證券的行家金恩鎬（音譯）仍對三星前景審慎，指AI晶片需求無疑會繼續增長，問題是現階段電腦和智能手機需求仍有下行壓力，所以要讓記憶體價格今年就轉勢反彈，廠商一定要再加大力度減產才行。

不管如何，摩根士丹利亦上調大中華區晶片股的投資評級至「吸引」，指行業正處於「U」形周期底部，邏輯晶片或於今年第四季重上升軌。大摩並非所有晶片股都建議買入，但因應AI大趨勢，龍頭如台積電可以加倉，評級調升至「超配」。

全球晶片銷售額按月增1.7% 據美國半導體產業協會（SIA）的數據，5月全球晶片銷售額407億美元，按月亦增長1.7%。另邊廂，英偉達（Nvidia）中國區首席技術官賴俊傑稱，公司在全球數據中心觀察到兩個重要趨勢，其一是人們對人機互動的期望大大提高，掀起各界紛紛湧入AI大模型之開發，其二是很多科企面對能耗隨着用戶需求與日俱增的壓力。若更多任務從中央處理器（CPU）轉移至圖像處理器（GPU），可以在維持大量訪客的同時節省能源消耗。

三星電子歷季經營溢利