美新增非農職位遜預期 道指低開

美國6月份「小非農」數據遠超市場預期，可是勞工部公布的6月份新增非農業職位只有20.9萬個，遜市場預期，其中私人部分僅得14.9萬份；同月失業率則一如市場預期維持在3.6%。然而，左右通脹的平均時薪按年漲4.4%，漲幅跟5月份一樣，有別於市場預期收窄至4.2%。

兩年期國債孳息插穿5厘 數據公布後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注本月加息0.25厘的機會率仍超過九成，只是之後月份再加0.25厘的機會率有所下降。債市方面，日前創16年新高的兩年期美國國債孳息率應聲插穿5厘，低見4.872厘；10年期直插至4.004厘後，很快便倒升至4.062厘。美股3大指數周五早段下跌，道指跌47點，報33,874點；標指跌1點，報4,410點；以科技股為主的納指報13,693點，升14點。

要留意的是，主要央行正注視僱員薪酬及企業利潤會否成為其抗通脹的攔路虎。歐洲央行行長拉加德表示，要金睛火眼注視任何令歐元區通脹率扭轉目前跌勢的風險，更謂「企業毛利率及員工薪酬一同上升會加劇通脹風險，萬一有關風險出現，我們不會坐視不理」。

Levi Strauss降業績指引 企業消息方面，擁有Levi's牛仔褲品牌的Levi Strauss調低今年11月底止本財年業績指引，收入增長指引範圍上限由3%降至2.5%（下限維持1.5%），經調整每股盈利指引上下限俱削20美仙，到介乎1.1至1.2美元，以中間值計即倒退23.33%，拖累股價早段曾瀉近9%。

該公司截至5月底止的第二財政季度業績，反映北美消費信心下滑，以及息口飆升對企業的衝擊。期內，該企收入按年倒退9.1%至13.37億美元，主要是佔比最大的美洲市場按年倒退21.52%，以銷售渠道來看，問題出於批發商入貨審慎，反觀亞洲市場按年增長18.01%，「中國增長強勁」。

即使整體毛利率在產品加價及空運費用下跌等因素下，按年擴闊0.54個百分點至58.66%，問題是收入始終少了一截，而且營銷及行政成本按年僅微跌0.57%，連同利息成本按年上漲兩倍，拖累上財季盈轉虧，蝕200萬美元。