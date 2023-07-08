東京市中心二手樓平均價創新高

日圓匯價持續大幅貶值，加上日本房地產價格較香港及新加坡等亞洲城市便宜，故吸引海外投資者湧入當地樓市，推升中古屋價格。日媒報道指，市場資金對東京市中心的豪宅區購買意欲十分強勁，現時東京市中心的中古屋平均價已經超過一億日圓（折合約546萬港元）。

報道指，當地有房地產中介公司不斷接獲來自亞洲其他地區的房地產投資者諮詢，而東京圈中包括新宿、涉谷區、中央及港區等6個市中心地區的中古屋5月價格，面積約70方米，售價約1.256億日圓（約686萬港元），刷新2002年有統計以來最高紀錄。報道又指，去年東京圈的平均轉售價值為132.5%，按年增長12.7個百分點，而出售價格是新建時的1.3倍。

東京中古屋受到海外買家青睞，主要因為樓價相對其他亞洲地區便宜，加上日圓匯價持續貶值，投資者亦認為日本樓價還有上升空間，同時看好未來轉手收益，故日本房地產對海外投資者更具吸引力。

今夏遊日或貴一成 另邊廂，隨着疫後復常，有分析指日本夏季期間，國際遊客旅日人數將會暴增，加上日本人進行國內旅遊的人數也正在增加，帶動日本酒店的住房率向好。不過，受旅遊業仍難以僱用足夠的從事員影響，料今個夏季日本旅遊的成本較疫情前上漲10%。

報道引述日本國家旅遊局的數據顯示，單計5月就有超過189萬外國遊客來日旅遊，重回疫情前約七成人數。有當地旅行社預期，在7月15日至8月31日期間日本居民在國內旅行將達7,250萬人，按年增長17%，同時略高於2019年同期；每位旅客的平均費用將達到4萬日圓，創1996年以來的歷史最高水平。