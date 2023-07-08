金價半年漲5%

內地連續8個月增持 亂世買金！據世界黃金協會數據，今年上半年金價累漲5.4%，跑贏除發達經濟體股市之外的所有其他主要資產。剛巧中國國家外匯管理局亦公布，截至6月底之中國人民銀行外匯儲備按月增約165億美元或0.52%，至31,930億美元，其中黃金儲備1,299.34億美元，相等於6,795萬安士，按月上升68萬安士，乃當局連續8個月增持黃金！

外管局指出，上半年內地的外匯儲備累計增加653億美元。單計6月，受主要經濟體貨幣政策及預期、全球宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。隨着內地經濟回升向好趨勢明顯，高質量發展穩步推進，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

倘經濟惡化 需求更勁 世界黃金協會的年中展望報告則指出，今年上半年，包括相對穩定的美元和利率、事件風險的對沖需求及央行購金需求持續等多種因素，推動了黃金的出色表現，金價上升5.4%，以每安士1,912.25美元收官，為投資者帶來積極回報，還為抑制上半年投資者組合的波動作出貢獻，尤其是今年3月美國爆發的小型銀行危機。現貨金昨日曾報每安士1,916美元，升5.48美元或0.29%。

從歷史上看，貨幣政策與經濟表現之間通常存在滯後，故仍有可能出現經濟硬着陸。在這種背景下，該會預計上半年黃金收益保持增長之後，債券收益率的區間震盪和美元的疲軟趨勢，將繼續為金價提供助力。若經濟狀況惡化，黃金投資需求將更加強勁。惟若軟着陸或貨幣政策進一步緊縮，則有可能令黃金吸引力下降。惟該會強調，黃金上半年表現出色，投資者需大量拋售，才能令今年平均金價降至去年的平均價每安士1,800美元。

此外，雖然西方國家經濟潛在的增長乏力，有可能對黃金的消費需求產生負面影響，但該會預計，印度經濟會表現得更好，中國經濟預計也將於今年晚些時候對可能出現的刺激措施做出積極反應，從而助力需求的提升。

亞洲資金淨流入黃金ETF 該會數據顯示，全球6月黃金交易所買賣基金（ETF）終止連續3個月淨流入態勢，轉而出現淨流出56噸或約37億美元；全球黃金ETF總持倉降至3,422噸，資產管理總規模（AUM）按月跌4%至2,110億美元。期間，亞洲是唯一出現淨流入的地區，增加約7,100萬美元，中國是主要貢獻來源，因經濟前景不明、人幣貶值及金價相對穩定，使黃金ETF對中國投資者的吸引力愈來愈大。

以上半年計，全球黃金ETF總需求出現負值，累計淨流出50噸，主要是股市強勢及主要央行保持鷹派，促使資金流出黃金。除亞洲外，所有其他地區於6月均出現淨流出，其中北美基金淨流出17億美元，為4個月以來需求首次轉負，而歐洲地區同月亦錄淨流出約18億美元。

上半年各主要資產收益率