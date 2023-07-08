圓匯睇冧一成

每百Yen或跌至4.88港元 經常評論匯市、綽號「日圓先生」的日本財務省前副大臣榊原英資再開腔唱淡圓匯，預告港人還有機會以「5算」以下的跳樓價「暢Yen」暢遊日本！去年「扑中」圓匯瀉至150（兌每美元‧下同）的他最新預測，日圓明年瀉至160，甚至更低，按周五港匯計算，即每百日圓有望跌至4.88港元，比周五盤中低位再低接近10%！

榊原的理據其實無甚新意，主要是美國和日本的貨幣政策持續背馳，日本央行一天不收緊貨幣政策，圓匯都會下跌。剛好，日本央行副行長內田真一出來「放鴿」，說「完全不具備急速加息的環境」，因為尚未看到日本通脹可以企穩在2%，「收水的話就更不用指望」。

經濟過熱 料明年收緊幣策 內田又謂，即使當前日本企業把成本轉嫁給消費者、之前「春鬥」（春季勞資談判）加薪幅度大，「讓這些幼苗茁壯成長很重要」，所以為了加薪幅度明年能夠持續，「銀根得繼續寬鬆，強而有力支撐經濟。」

事實上，榊原去年10月曾估計圓匯會瀉至170，奈何日本政府入市干預而未能實現，現估計當局今次會在160水平才會出手托匯。日圓匯價昨日沒有因為他的言論而受壓，兌美元及港元反而一度倒升超過0.8%，事關日本5月份平均薪金按年漲2.5%，漲幅不但遠勝市場預期，更是1995年以來單月最勁，反映「春鬥」的威力，強化日本央行幣策邁向正常化的預期。

榊原認為，若日本經濟如預期般過熱，日本央行應該會在明年收緊貨幣政策。

日股挫1% 野村估闖34000 日圓匯價抽高之際，日本股市卻繼續整固。市場觀望美國就業數據衡量美國息口去向，日經平均指數周五又跌384點或1.17%，收報32,388點，全周跌2.41%。

另外，日本藥企衞采（Eisai）攜手美國同業渤健生物（Biogen）開發、為阿茲海默症初期患者延緩病情的新藥Leqembi，獲美國食物及藥品管理局（FDA）批准使用，聯邦醫療保險（Medicare）未幾宣布納入它。不過，衞采股價昨跌4.67%，拖低日經指數15點，市場相信與利好消息出盡有關。

日本上市企業的科研實力重新得到資金重視，造就今年以來日股大漲，並使全球最大退休基金——日本政府養老投資基金（GPIF）再賺大錢。GPIF公布，截至今年3月底止財政年度賺2.95萬億日圓（約1,614億港元），原因是3月底止最後財季日股上漲，把之前3季的虧損超額扳回，抵銷債券方面的損失。

野村證券首席股票策略師池田雄之輔調高日經指數今年目標4,000點至34,000點，比昨日收市高4.97%，主要是日企加價進展順利、圓匯跌有利公司業績，又謂外資掃日股趨勢中長期很難崩潰。

每百日圓兌港元走勢