恒指3日瀉千點 新奧藍籌最傷

港股周五繼續反覆受壓，恒生指數昨低開97點後，最多挫253點，低見18,279點，即使午後一度收復失地，但收市仍跌167點或0.9%，收報18,365點，連跌3日，累瀉1,049點。國企指數收報6,198點，跌69點或1.11%，科技指數收報3,901點，跌47點或1.2%。

港股全日總成交約995億元，港股通淨賣出41.91億元。總結港股在7月首周「虎頭蛇尾」，令憧憬「七翻身」之說的投資者失望，恒指全周累挫550點或2.9%，科指全周跌10點或0.25%。

人民幣昨回升，在岸價兌每美元高見7.226，離岸價高見7.2302，即每百港元報92.37元人民幣。然而，高盛指鑑於中美息差仍較大，人民幣匯價料繼續承壓。

思睿首席經濟學家洪灝認為，人民幣弱勢反映經濟表現，而本幣貶值可刺激經濟及出口，在一定程度上能幫助經濟自我調節，相信在去年基數較低下，今年經濟會增長。

經濟師：內房業挑戰大 惟他指內房行業挑戰巨大，市場不應期望刺激房地產，再刺激只會令未來的路愈行愈窄，後果不堪設想。他又估計，美國財長耶倫訪華會有正面消息，可是美國明年舉行大選，對中國態度難由「鷹」轉為溫和，也難以取消或降低對華關稅。

另外，恒生指數公司公布，把主要上市的外國公司納入恒指及科指選股範疇，個股權重限於4%，所有外國公司權總和不超過10%，11月份第3季指數檢討開始實施。