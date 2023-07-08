螞蟻遭罰71億整改或完 阿里逆市漲３％
螞蟻集團在監管下長達兩年多的嚴格整改，或會迎來雨過天青的日子。中國人民銀行及國家金融監督管理總局等金融管理部門依據《中國人民銀行法》、《反洗錢法》、《銀行業監督管理法》等法律法規，對螞蟻及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）一共71.23億元（人民幣‧下同）。
罰款較4月時市傳約50億元顯著提升，但或意味後續螞蟻可取得金融牌照，有助重拾增長，甚至再啟動上市。螞蟻的母企阿里巴巴(09988)昨日逆市揚，曾飆6.38%，高見86.7港元，全日收升3.43%至84.3港元，其中美國預託證券（ADR）初段曾升7.25%，折合港元後相當於較港收市高4.33%。
官方的公布指，目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改，轉入常態化監管。市場人士認為，當局的做法或標誌着內地當局為何為「合規」劃定清晰的界線，這對挽回市場的信心至關重要。
螞蟻還被要求關停違規開展的「相互寶」業務（實際上已經停運近一年半），並依法補償消費者利益。就有關處罰，螞蟻稱，在金融管理部門指導下積極推進各項整改，目前已完成相關整改事項。昨日收到金融管理部門行政處罰決定書，對此「誠懇接受、堅決服從」，並將進一步夯實合規治理水平。
騰訊旗下財付通被罰29億
投資銀行摩根士丹利此前在報告指，阿里受到核心業務復甦、國際業務、菜鳥服務等帶動，料其截至今年6月底止第一財政季度經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）將按年增長18%，又重申阿里為首選股，評級「增持」，目標價150美元。
螞蟻今次罰單當中約30億元來自人行，該行同時製造了昨晚另一焦點，就是向騰訊控股(00700)旗下財付通公司發出總額29.92億元的罰單，涉及11項違法行為。騰訊昨深夜發公告指，相信金融監管部門的工作重點將轉入常態化監管，促進平台經濟健康發展，並支持和鼓勵平台企業持續提升金融普惠性。
市場認為螞蟻被放生，但不代表互聯網行業可無序發展。國家網信辦昨發布《網絡暴力訊息治理規定（徵求意見稿）》，要求網絡訊息服務提供者應當強化直播和短視訊內容審核，及時阻斷涉及網絡暴力訊息的直播，處置含有網絡暴力訊息的短視訊。
PCAOB傳上月赴港審計中企
另方面，據報美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上月派出團隊赴港，審查在美國上市的部分中國股票2022年審計報告，涉及企業包括騰訊音樂(01681)和滴滴出行等，數目比去年第3季多。
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