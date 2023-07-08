螞蟻遭罰71億整改或完 阿里逆市漲３％

螞蟻集團在監管下長達兩年多的嚴格整改，或會迎來雨過天青的日子。中國人民銀行及國家金融監督管理總局等金融管理部門依據《中國人民銀行法》、《反洗錢法》、《銀行業監督管理法》等法律法規，對螞蟻及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）一共71.23億元（人民幣‧下同）。

官方的公布指，目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改，轉入常態化監管。市場人士認為，當局的做法或標誌着內地當局為何為「合規」劃定清晰的界線，這對挽回市場的信心至關重要。

螞蟻還被要求關停違規開展的「相互寶」業務（實際上已經停運近一年半），並依法補償消費者利益。就有關處罰，螞蟻稱，在金融管理部門指導下積極推進各項整改，目前已完成相關整改事項。昨日收到金融管理部門行政處罰決定書，對此「誠懇接受、堅決服從」，並將進一步夯實合規治理水平。

騰訊旗下財付通被罰29億 投資銀行摩根士丹利此前在報告指，阿里受到核心業務復甦、國際業務、菜鳥服務等帶動，料其截至今年6月底止第一財政季度經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）將按年增長18%，又重申阿里為首選股，評級「增持」，目標價150美元。

市場認為螞蟻被放生，但不代表互聯網行業可無序發展。國家網信辦昨發布《網絡暴力訊息治理規定（徵求意見稿）》，要求網絡訊息服務提供者應當強化直播和短視訊內容審核，及時阻斷涉及網絡暴力訊息的直播，處置含有網絡暴力訊息的短視訊。