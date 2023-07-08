港銀淨息差料受惠拆息高企

高盛呼籲沽售部分內銀股之際，看好香港銀行的淨息差將受惠一個月港元拆息上升，港銀淨息差至少年內仍處於相對高水平，有望帶動港銀全年淨息差按年增長約25點子，繼而改善股本回報率（ROE）2.5至3個百分點，至平均約10%。