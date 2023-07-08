港銀淨息差料受惠拆息高企
高盛呼籲沽售部分內銀股之際，看好香港銀行的淨息差將受惠一個月港元拆息上升，港銀淨息差至少年內仍處於相對高水平，有望帶動港銀全年淨息差按年增長約25點子，繼而改善股本回報率（ROE）2.5至3個百分點，至平均約10%。
此外，高盛預期，到2026年，港銀淨息差將較2024年收窄30點子，股本回報率跌約兩個百分點，部分被信貸質量改善所抵銷。過去每逢聯儲局減息，銀行的手續費及貸款會有較快增長，在岸及離岸利率差距收窄亦有助貸款回升，認為中銀香港(02388)和渣打在手續費收入和貸款增長方面處領先地位，前者在低息環境時的貸款增長跑贏大市。
籲買滙控中銀 沽恒生
港元拆息個別發展，但各期限拆息維持在5厘以上。與樓按相關的一個月期拆息報5.05935厘，按日升0.0153厘，連升3日。短期拆息向下，當中隔夜拆息回落0.19691厘至5.217厘。
另外媒報道指，英國金融操守局（FCA）周四與滙豐、萊斯及巴克萊等9間主要銀行開會，督促業界加快調高存息步伐。數據顯示，當地存款平均利率不足2.5厘，遠低於兩年期固定抵押貸款平均利率6.52厘。
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