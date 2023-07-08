產經

內銀獲護航 股價仍受壓

高盛早前建議沽售工行等5隻內銀股，引起軒然大波。 高盛早前建議沽售工行等5隻內銀股，引起軒然大波。
高盛早前建議沽售工行等5隻內銀股，引起軒然大波。
官媒轟高盛唱淡存誤讀 券商撐債務問題過慮
美資大行高盛呼籲沽售數家內銀股後，已對外澄清沒有「渲染悲觀情緒」，詎料中國官媒發表頭版文章批評，反駁對方「基於悲觀假設看空我國銀行基本面並不可取，很大程度上存在誤讀」，如此一份研究報告引起軒然大波，實屬罕見！即使官媒出口術試圖提振外界信心，還說「高盛研報嚴謹與否，市場自有公論」，甚至有券商加入護航，但幾家大型內銀股周五股價繼續捱沽。
官媒昨日發表文章，開首便點名高盛報告提及的招商銀行(03968)公司債券和影子信貸等風險引起的隱含損失率高達25%、上海掛牌的興業銀行「資產負債惡化」等，都是一系列基於若干悲觀假設前提的判斷，反駁銀行已積極壓低房地產風險敞口，又謂今年基建投資的發力有利城投平台現金流及盈利能力恢復。
高盛本周發報告，列出地方政府債務及銀行信貸組合損失增加為銀行的利潤率帶來風險，可能波及盈利、資本甚至派息，繼而把部分內銀股評級劈至「沽售」兼削目標價。隨後該行急澄清報告僅提及12家內銀股，當中獲給予「沽售」評級的只有5家，否認「唱空」內銀股，重申地方債風險可控。實際上，該行還把郵儲銀行(01658)評級由「沽售」上調至「買入」，目標價5.8元，並維持建設銀行(00939)「買入」評級，目標價5.81元。
不過，內銀股周五捱沽，當中高盛建議「沽售」的農業銀行(01288)、工商銀行(01398)及交通銀行(03328)分別跌2.39%、1.36%及0.22%。郵儲行及建行也跌1.81%及1.35%。
凱基亞洲投資策略部主管溫傑把內銀股下跌歸咎於經濟不景氣，財新數據動搖了外界對經濟及人民幣之信心。雖然高盛只是列出了一些潛在風險，但是地方政府風險「呢啲大家一向都知㗎喇」，所以內銀股估值才這樣低。
專家估續波動 缺買入誘因
溫傑又提醒，高盛目標價涉及除淨，故實際下調幅度不如表面數字那麼大差距；至於內銀股短期走勢尚波動，暫時缺乏買入誘因，尚待當局在月底的政治局會議出招。
此外，券商大和認為，外界對於內銀之地方政府債務敞口風險的憂慮已過火（Overdone），甚至忽略了債務壓力較大的省份佔債務總額比重較小的事實。該行認為當前地方債務的壓力，部分乃疫情拖延了早期基建投資回報，有關壓力或逐步緩解。
預期毋須為地方債「獻身」
至於市場關注內銀需否在處理地方債務問題上「為國家獻身」，大和認為目前不太可能，因為中央釋出讓發行人自行承擔責任的態度，加上4大國有行屬全球系統重要性銀行，受嚴格風險控制要求約束。
評級機構標普則表示，債券投資者正在對流動性壓力較高、欠發達、高負債地區的城投平台債務發行退避三舍，這將會導致許多城投平台難以獲取新資金，警告若流動性壓力持續，投資者可能會要求更高的風險溢價，從而增加違約的可能性。
大型內銀股昨全線捱沽大型內銀股昨全線捱沽
大型內銀股昨全線捱沽
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