內銀獲護航 股價仍受壓

官媒轟高盛唱淡存誤讀 券商撐債務問題過慮 美資大行高盛呼籲沽售數家內銀股後，已對外澄清沒有「渲染悲觀情緒」，詎料中國官媒發表頭版文章批評，反駁對方「基於悲觀假設看空我國銀行基本面並不可取，很大程度上存在誤讀」，如此一份研究報告引起軒然大波，實屬罕見！即使官媒出口術試圖提振外界信心，還說「高盛研報嚴謹與否，市場自有公論」，甚至有券商加入護航，但幾家大型內銀股周五股價繼續捱沽。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑把內銀股下跌歸咎於經濟不景氣，財新數據動搖了外界對經濟及人民幣之信心。雖然高盛只是列出了一些潛在風險，但是地方政府風險「呢啲大家一向都知㗎喇」，所以內銀股估值才這樣低。

專家估續波動 缺買入誘因 溫傑又提醒，高盛目標價涉及除淨，故實際下調幅度不如表面數字那麼大差距；至於內銀股短期走勢尚波動，暫時缺乏買入誘因，尚待當局在月底的政治局會議出招。

此外，券商大和認為，外界對於內銀之地方政府債務敞口風險的憂慮已過火（Overdone），甚至忽略了債務壓力較大的省份佔債務總額比重較小的事實。該行認為當前地方債務的壓力，部分乃疫情拖延了早期基建投資回報，有關壓力或逐步緩解。

預期毋須為地方債「獻身」 至於市場關注內銀需否在處理地方債務問題上「為國家獻身」，大和認為目前不太可能，因為中央釋出讓發行人自行承擔責任的態度，加上4大國有行屬全球系統重要性銀行，受嚴格風險控制要求約束。

評級機構標普則表示，債券投資者正在對流動性壓力較高、欠發達、高負債地區的城投平台債務發行退避三舍，這將會導致許多城投平台難以獲取新資金，警告若流動性壓力持續，投資者可能會要求更高的風險溢價，從而增加違約的可能性。

大型內銀股昨全線捱沽