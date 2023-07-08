新盤消息：HENLEY PARK下周二賣次輪
新盤市場氣氛回暖，市區盤落實銷售日期。恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK將於下周二展開次輪銷售，發售價單3號提供的全數82伙。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，該項目將發售單位涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，更首次發售海景一房戶，該類單位同時坐擁啟德體育園園景及維多利亞港景致。
次輪將發售單位折實價由514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價19,788元起，並將於下周一中午截票。而該盤昨連錄4宗成交，共涉3,230.72萬元，包括以817.02萬元沽出1A座28樓G室一房戶，實用面積384方呎，呎價約21,277元。
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該盤夥同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供優惠。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，旗下就該盤查詢的客戶有四至五成屬投資者，整體有約一成準買家具內地背景，亦有外籍人士有意入票。
同屬鐵路盤的華懋集團何文田站瑜一‧天海，昨售出第2B座3樓C室兩房戶，實用面積522方呎，以1,336.54萬元成交，呎價約25,604元。
東環系列重售3伙
新鴻基地產(00016)的東涌東環I及東環II，昨重售3伙早前遭取消交易的單位，共涉2,577.78萬元。其中，第1A座28樓1室三房單位，實用面積639方呎，成交價891.93萬元，呎價約13,958元。
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