半新盤屢錄蝕讓 弦海持4年帳輸25%

樓價高位回落，半新盤近年二手成交屢錄蝕讓個案，新界更是重災區。屯門弦海一個開放式單位劈價至340萬元沽出，物業約4年前一手購入，現時帳面貶值約25.6%。

祥益黃慶德表示，上述單位為高層K室，實用面積約224方呎，3月叫價450萬元，區內年輕上車客為鄰近家人居住，加上見單位有裝修，獲減110萬元入市，呎價約15,179元。原業主2019年以457.1萬元購入，帳面蝕117.1萬元。