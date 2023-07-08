換樓仍須先畀辣稅 壓測門檻不變

對於金管局放寬物業按揭成數，地產業界普遍認為對換樓市場交投帶來刺激作用，不過，由於換樓人士要先賣出原有物業，否則要先付辣招稅，加上部分樓價較高物業需要通過銀行更大的壓力測試，故部分市場人士亦指受惠人數有限。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，現時問題是市民換樓需要先支付樓價15%辣稅，並要一年內沽出自住物業才可退稅。他建議延長有關期限至一年半或兩年，亦可考慮讓換樓客先付標準稅率，過了換樓期限仍未出售原有物業才追討差價，有助降低換樓成本。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻認為，政府放寬自用住宅物業的最高按揭成數是正面訊息，然而，放寬幅度有限，價值1,500萬元以上至3,000萬元的物業，最高按揭成數六成，但考慮到供款佔家庭入息一半的限制和壓力測試，需要家庭收入接近或超過20萬元才能受惠。

難提振工商舖市場 另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，放寬按揭成數措施可大大降低首期支出，有助帶動二手中價物業的換樓鏈，料1,200萬至3,000萬元中價物業成交量將可按月增約30%。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明料下半年逾1,000萬至1,500萬元二手宗數升至3,000宗，較上半年多約46%。