樓價9周新低 挫近1%逾兩個月最甘

二手樓價跌勢明顯，代理行一份反映主要二手屋苑價格的樓價指數最新報165.68點，創9周新低，按周挫約0.96%，為逾兩個月以來最大跌幅。

上述中原城市領先指數連升兩周後回落，今年升幅收窄至約5.68%。至於8大整體樓價指數按周更齊跌，是去年12月後首見。其中，大型屋苑及中小型單位期內均挫約1.1%，分別報166.22點及164.88點，同創17周新低，重返今年3月時水平。

分區方面，早前有多個新盤推出的新界西樓價指數，按周跌勢最顯著，跌約1.77%至151.75點，其次是港島，按周下挫約0.97%，九龍及新界東同期分別跌約0.8%及約0.96%。

太古城劈428萬沽 事實上，近日業主紛紛減價出貨，藍籌屋苑都有相當劈幅。中原李百達表示，鰂魚涌太古城天星閣高層B室三房戶，實用面積約707方呎，早前以1,738萬元放售，累減428萬元，以1,310萬元沽出，減幅約24.6%，呎價約18,529元。

港島樓全面「失守」，世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角單幢項目仁寶閣一個高層C室，實用面積約304方呎，2月叫價520萬元，減至438萬元沽，呎價約14,408元，售價較約一年前同類型單位做價跌約12.4%，創屋苑近年新低。