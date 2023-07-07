住宅交投季挫13% 全年樓價最多看升7%

港元拆息高企，住宅買家入市意欲降低，交投明顯較通關初期放緩，有市場報告指，今年第二季住宅成交宗數較首季跌約13%，料全年樓價升幅約3至7%。

戴德梁行昨發表香港房地產市場2023上半年回顧及展望，第二季本港住宅物業成交宗數約12,200宗，比2022年同期跌約18%。另外，季內發展商繼續積極推盤，當中不乏大型新盤貼市開價，分薄了部分二手市場的購買力。

根據該行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，部分在過去兩個月有輕微回落迹象，抵銷季內部分升幅，當中沙田第一城呎價按季跌約3%，上半年則升約16.4%。至於鰂魚涌太古城按季下調約3.9%，年初至6月升幅約6.9%。該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢料，下半年二手市場則相對慢熱，全年成交量按年升約10至15%到約5萬伙。

甲廈租金半年累跌3.6% 該報告亦指出，第二季整體甲級商廈待租率微升至約17.3%。而期間亦錄得約172,700方呎的負吸納量，租金也按季回落約2.1%，上半年累跌約3.6%，跌幅以港島東最顯著。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，本季度新租賃成交中，銀行及金融行業租戶面積佔比約25%最大，不過，預計下半年租金持續調整，全年或有約5至7%跌幅。

商舖市場方面，核心區街舖空置率繼續呈下降趨勢，平均空置率約9%，為3年來低位。各區街舖按季均錄得單位數增長，其中，中環租金升約7.1%最大。該行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威稱，內地客的消費模式已改變，由「純購物」演變為「深度遊」，令高端零售商和連鎖品牌未有明確的擴張意欲。