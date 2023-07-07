5月私宅落成量僅86伙 逾兩年半新低

今年私人住宅落成量

本港私人住宅供應有回落迹象。政府最新公布的5月私宅落成量僅約86伙，較4月顯著下跌約74.7%，為2020年10月後的逾兩年半單月新低，並連挫4個月。

差餉物業估價署昨公布的數字顯示，5月各區私宅落成量中，以九龍區佔約84伙最多，達期間整體供應的97.7%，較4月僅3宗增加約27倍。港島區與新界區則分別只錄兩伙及零落成，當中，新界區為去年8月後，再次單月未有錄得單位落成。

首5月達全年預測36% 至於今年首5個月，私宅落成量累錄約7,222伙，較去年同期約11,162個單位明顯大幅低約3,940伙或約35.3%。而截至5月底落成量暫僅達到全年預測19,953伙的約36.2%，去年同期落成量則達標約49%，反映今年落成量進度緩慢。

另外，截至5月各類型單位落成量，以實用面積約431方呎以下細單位佔最多，達到4,050伙，佔該類單位預測落成數字的約41.4%。而實用面積約431至752方呎中小型單位則有2,521個單位落成，佔比約34.8%。