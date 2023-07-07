蝕讓移民潮夾擊二手

美孚鬆綁貶15% 好運中心劈12%沽 蝕讓及移民潮雙重夾擊下，二手樓市無運行。近日藍籌屋苑「輪住」損手，荔枝角美孚新邨單位以蝕本價放售，之後再劈至775萬元才售出，約3年帳面貶值約15%。沙田好運中心兩房戶移民業主亦面對現實，累減約12%，以598萬元沽出單位。

繼紅磡黃埔花園及鰂魚涌康怡花園本月先後錄蝕讓後，香港置業吳志輝表示，上述美孚新邨8期百老匯街124號高層D室，實用面積約674方呎，原則兩房已改三房，原業主2020年1月以912萬元購入，今年1月辣招期屆滿，即以低於購入價的850萬元放售，並再減75萬元售出，呎價約11,499元，低市價約5%，原業主持貨約3年帳面虧蝕137萬元。

碧海藍天持貨4年損手 西九四小龍都失守。該行曾家輝指，長沙灣碧海藍天6座中層D室兩房戶，實用面積約505方呎，放盤約兩個月，減價57萬元，首置客以約863萬元購入，呎價約17,089元。原業主持貨不足4年，帳蝕約7萬元。

將軍澳THE PARKSIDE兩房單位原業主亦以低於4年前購入價賣樓。利嘉閣鄭啟聰稱，該盤1座低層D室，實用面積約507方呎，去年底放盤，累減30萬元，以930萬元成交，呎價約18,343元，原業主在2019年以約935萬元買入，帳面蝕5萬元。

此外，決心離港的移民業主，因市況回落，為求出貨加大劈價幅度。美聯陳國良表示，沙田市中心細價樓本月暫錄約3宗二手買賣，包括上述好運中心棕林閣低層D室，實用面積約443方呎，原業主已移民外地，最初以約680萬元放盤，曾獲出價630萬元洽購仍拒售。

他又指，隨着市況調整，上址於7月初已降價至620萬元，即現準買家排隊睇樓，之後再減22萬元易手，呎價約13,499元，累積減幅逾80萬元，原業主於1998年購入，帳面獲利約423萬元。

得寶一房賣335萬3載低 同類市區私樓屋苑樓價減至「3字頭」有交易。利嘉閣鮑允中表示，牛頭角得寶花園G座中低層4室一房戶，實用面積約253方呎，2月開價360萬元，其後反價至390萬元。原業主趕移民，6月減價至355萬元，新買家獲父親協助付首期，再減20萬元，即睇即以335萬元購入，呎價約13,241元。是次做價有機會為該屋苑約3年最低。

二手市場蝕讓及移民劈價個案 好運中心原業主已移民，接受現實劈價出貨。