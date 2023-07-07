天璽‧天1期獲批預售 料下季推

新地副董事總經理雷霆指出，項目樓書及示範單位已接近完成，可於下季推售。發展商早前提及，樓盤分兩期發展，間隔涵蓋開放式至四房間隔。

今年上半年新入紙項目亦下挫，期間只有13個項目提出預售申請，涉及7,303伙，同屬2021年上半年後最少。按半年計亦下跌約38.7%，比起去年同期的14,456伙，更大減接近一半，跌幅約49.5%。

至於已入紙申請但尚待批出預售文件的住宅項目，截至6月底合共有44個，涉及21,840伙，按月略減約4%。不過，若比較截至去年12月底錄得的21,568伙，今年上半年待批伙數仍略為增加272伙。