天璽‧天1期獲批預售 料下季推
市區新盤繼續搶佔市場焦點，新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天第1期於上月獲批預售文件，預計第四季推出。
地政總署資料顯示，6月份只有上述新盤獲批預售樓花同意書，項目位於協調道10號，涉及906個單位。
新地副董事總經理雷霆指出，項目樓書及示範單位已接近完成，可於下季推售。發展商早前提及，樓盤分兩期發展，間隔涵蓋開放式至四房間隔。
另方面，上月未有任何新盤項目入紙申請預售，為2022年2月後，相隔超過一年再次出現零申請現象。
准賣樓花半年縮32%
綜觀2023年上半年，合共有14個住宅項目獲准賣樓花，提供6,980個單位。與去年下半年10,362伙相比，批出伙數明顯減少3,382伙，跌幅約32.6%，並為2021年上半年後低位。
今年上半年新入紙項目亦下挫，期間只有13個項目提出預售申請，涉及7,303伙，同屬2021年上半年後最少。按半年計亦下跌約38.7%，比起去年同期的14,456伙，更大減接近一半，跌幅約49.5%。
至於已入紙申請但尚待批出預售文件的住宅項目，截至6月底合共有44個，涉及21,840伙，按月略減約4%。不過，若比較截至去年12月底錄得的21,568伙，今年上半年待批伙數仍略為增加272伙。
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