元朗盤441萬起

該集團執行董事關堡林表示，首張價單屬「北部都會區貼地價」，定價已考慮過去同區樓盤售價、樓盤位置和周邊配套等，包括26伙一房戶、96伙兩房戶，兩伙三房戶及一伙一房連天台戶，實用面積326至498方呎。全數一房折實價低於500萬元。

該集團營業及市務部市務經理邱英發稱，價單提供4種付款方法，120天現金付款可享最高14%折扣，折實價440.92萬至705.97萬元，折實呎價12,688至15,082元。入場戶為第3座2樓A03室，實用面積326方呎，折實呎價約13,525元。

據價單所見，兩房折實價550.4萬元起，三房折實價入場703.91萬元。項目住宅大樓樓高12層，首批125伙集中於第1座及第3座，當中約四成望田心路方向。價單亦設180天現金付款及兩種建築期付款計劃，當中靈活建築期計劃最高有9%折扣。若採用建築期計劃入市，可享提前付清樓價現金回贈，涉及樓價1至5%。

較兩年前同區低開11% 資料顯示，洪水橋對上開價新盤為#LYOS，於2021年10月推出首批88伙，折實平均呎價約15,503元，滙都I較其低逾11%，而鄰近二手屋苑樓齡約5至12年，二手呎價10,315元起。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目展銷廳開價後接獲查詢續增，客源有約六至七成來自港島區。樓盤會所「Club Cascade」以度假式主題打造，連公用花園及遊樂地方佔地共逾4萬方呎，並提供27項設施。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，會所設施包括宴會廳、健身室及游泳池等。

瑜一‧天海2993萬沽 華懋集團的何文田站瑜一‧天海以2,993.76萬元售出第2B座19樓A室三房，實用面積957方呎，呎價約31,283元。

次輪暫超購91倍 他指出，項目暫錄逾7,594張入票，以價單3號提供82伙計算，暫超額逾91倍。發展商昨介紹位於第1B座29樓M室的現樓示範單位，實用面積604方呎，屬兩房連衣帽間及工作間間隔。該單位層與層之間的高度有約3.38米，客飯廳以長形設計，屬於有梗廚戶型，只佔全盤約十分之一。