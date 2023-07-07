●繼全球第二大貨櫃船公司馬士基宣布遠東至歐洲航線將自7月底加運費後，排名第3大的法國達飛海運（CMA CGM）也宣布將從8月1日起加價，每20呎貨櫃（標準箱）漲價後達1,075美元，加幅約40%。至於首位地中海航運（MSC）於本月初已將太平洋航線40呎貨櫃加價約300美元，市場估計其美西線有機會在本月中加價。