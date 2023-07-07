簡訊一覽
●中遠海能(01138)發盈喜，預告今年上半年純利約26.5億元（人民幣‧下同），按年增長約13.97倍，主因是上半年中國石油需求上漲，以及美灣、巴西原油出口對長運距航線的貢獻，使國際油運市場的運價水平在劇烈波動中表現強勁，全球超大型油輪（VLCC）航線收益顯著增長。
●繼全球第二大貨櫃船公司馬士基宣布遠東至歐洲航線將自7月底加運費後，排名第3大的法國達飛海運（CMA CGM）也宣布將從8月1日起加價，每20呎貨櫃（標準箱）漲價後達1,075美元，加幅約40%。至於首位地中海航運（MSC）於本月初已將太平洋航線40呎貨櫃加價約300美元，市場估計其美西線有機會在本月中加價。
●長實集團(01113)公布，已獲得英國房託基金Civitas Social Housing逾75%的表決權，將申請撤銷其在倫敦上市和交易地位，料8月4日生效。長實特別項目總監趙汝成表示，已取得該房託基金近90%已發行股本，有關收購要約將繼續維持開放之同時，集團將啟動撤銷該房託上市地位的程序。
●騰訊控股(00700)昨在市場回購122萬股，每股價格介乎325.4至336.8元，斥資逾4.02億元。自5月通過有關回購的普通決議案以來，已回購3,602.34萬股，佔已發行股份0.37572%。
●台灣6月份消費物價指數（CPI）按年升1.75%，漲幅為27個月最低，按月亦收窄0.27個百分點，是23個月以來首次低於2%。
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