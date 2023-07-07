美創投基金次季投資縮48%

雖然上半年美國股市強勢反彈，但整體資本市場活躍度仍然低迷，特別是一級市場的集資依然困難。PitchBook數據顯示，第二季美國創投基金（VC）參與的初創企業融資僅為398億美元，按年勁縮48%；上半年累計為856億美元，按年減少46%。至於VC基金向投資者籌集的資金，於上半年亦只有333億美元，僅及去年全年1,673億美元的不足兩成。

退出交易規模料10年低 VC又稱為「風投基金」，主要參與初創企業上市前的早期投資，並且多數會在初創企業者獲其他公司收購或首次公開招股（IPO）時，沽出手頭股權套現，此過程又稱為「退出交易」。PitchBook數據顯示，第二季VC的「退出交易」規模只得55億美元，按季大跌69.4%，反映新股市場萎縮下，VC更難退出投資套現，面臨的資金壓力恐日益加劇。

受市況不佳影響，此前上市的初創企業股價表現平平，令許多企業對IPO卻步，變相令許多VC被迫長期「坐貨」而無法套現進行新投資。PitchBook高級分析師Kyle Stanford稱，今年美國市場的「退出交易」規模可能僅約200億美元，料為10年來最低。

VC難以套現投資回報，自然導致投資額減少，意味着初創企業要取得融資更困難。考慮到今年初專注服務初創企業的硅谷銀行（SVB）已倒閉，意味除了少了來自VC的投資外，初創企業要向銀行借錢也不容易。假如情況持續，恐怕會有更多初創企業因為得不到資金而阻礙業務擴張，甚至會因為資金鏈斷裂而倒閉。