貝萊德：加密幣如數碼黃金

上月向美國證券交易委員會（SEC）申請發行現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）的貝萊德，其行政總裁芬克（Larry Fink）稱，加密貨幣特別是比特幣將改變整個金融系統，又稱讚比特幣是「國際資產」，並非基於任何一種貨幣，所以可作任何資產的代替品。

比特幣曾見13個月高 芬克又指，加密貨幣的角色猶如「數碼黃金」，與其投資黃金對沖通脹、貨幣貶值等情況，倒不如買入比特幣，又指申請比特幣ETF是希望令加密貨幣更民主化，大降投資者的成本，並冀申請能獲監管機構批准。

至於已破產的加密貨幣平台FTX亦有新消息。日媒報道，FTX計劃延遲出售其日本子公司FTX Japan，原因是冀通過出售整個集團以提高售價，所以打消出售各個地區子公司的念頭。

另邊廂，幣安研究院一份機構級加密資產用戶的調查報告顯示，有88%機構級用戶看好加密資產長遠發展。調查發現，在相關用戶的資產配置中，47.1%投資者保留了加密資產類別，35.6%還增持加密資產，僅17.3%減持。

不少機構用戶認為更多真實世界用例（26.9%）和監管清晰度提升（25.3%）令加密資產普及化，比例遠高於價格因素（3.4%），表明機構更多採取長線戰略，因而對短期波動的敏感度較低。

不過，加密貨幣近期在歐洲發展進程遇挫折。丹麥金融監管局（DFSA）最新指示盛寶銀行清算其比特幣、加密貨幣資產組合，強調不屬金融機構的合法業務範圍，明顯違反該國《金融業務法》。

加密貨幣昨普遍做好，比特幣曾升3.39%，每枚報31,504美元，創13個月新高，以太幣曾升2.43%，報1,956美元，之後雙雙因美國加息預期有所回吐。