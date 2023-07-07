美官傳訪港 防俄獲先進科技

日本傳媒引述消息指，美國財政部專責監察恐怖分子融資及金融罪案的官員上月曾經訪港會見香港金融管理局、本港金融機構、法律事務所和諮詢機構等若干團體，目的是要防止美製先進科技流入俄羅斯。

會晤金管局發鈔行ACAMS 據悉，3名有關官員是上月15至16日旋風式來港，派代表的除了金管局，還包括3家發鈔行滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行（香港），以及公認反洗錢師協會（ACAMS）。

會上，美方要求與會機構遇到涉及出口管制名單上的交易時，須加緊審查，還在場分發一張列出38種要嚴加看待的「軍民兩用物資」名單，又寫道「運往俄國的敏感軍民兩用物資大部分產自中國……大多數中國商品是直接送去俄國……可是有一些是經土耳其、歐盟、馬爾代夫及阿聯酋等地轉運……我們（美國）要求企業、金融機構及政府監管部門出手防止有關物資落入俄國或俄國相關企業之手」。

日媒還引述一名出席者指，美方要求合規的口脗「令人覺得他們想（向金融企業）採取執法行動」。金管局發言人回覆本報查詢時表示，一直與不同持份者就種種事項保持對話，「我們的一貫做法是不確認、否認或評論任何這類會議。」

ASML無為華製閹割版DUV 另邊廂，荷蘭政府日前將對華輸出光刻機的管制延伸至深紫外光（DUV）光刻機，防範中國廠商以它「踩界」生產7納米製程的晶片。實際上的唯一受管對象、荷蘭光刻機龍頭ASML最新否認計劃為中國客戶專門開發僅適用於成熟製程的「閹割版」DUV。

中國與俄羅斯一樣面對美國及其盟友「與時並進」的科技封鎖。億萬富豪馬斯克則稱，「一直非常欽佩中國人的智慧和幹勁……中國一旦下決心要做一件事，一定能把這個產業做得很好」，AI不會例外，中國會有很強的AI能力。

美國國家工程院外籍院士張宏江稱，AI「大爆炸期」會持續最少10年，滲透到每一個可能的應用場景。