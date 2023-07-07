蜆殼斥產油國減產不負責任

沙特阿拉伯及俄羅斯先後宣布減產以力挺油價之際，國際石油企業蜆殼（Shell）的行政總裁Wael Sawan強調，世界仍「迫切需要」石油和天然氣，由於轉型至新能源的進度尚不夠快，無法取而代之。在這個大背景下，他直斥產油國的減產行動是「危險且不負責任」。

油價方面，紐約期油及布蘭特期油昨日表現，升幅約1%，分別曾報每桶71.88美元及76.82美元。

Wael Sawan對外媒表示，產油國的減產行動將會令油價再次急升，就如去年的翻版，尤其是中國的需求上升及歐洲更寒冬季需求增加，將會推高油價，推升生活成本。

大宗商品價年挫25% 其發表這番話是因世界競相減少對化石燃料的依賴，即使是中東地區，沙特阿美和阿布扎比國家石油公司（Adnoc）等的國有能源巨頭都在強調油、氣在全球能源結構中的作用，並為碳氫化合物項目投入數十億美元。至於蜆殼的目標是2030年每年將在其上游和綜合天然氣業務花費約130億美元，以將日產量維持在約250萬桶油當量或更多。

不過，衡量各種大宗商品市場整體表現的標普高盛大宗商品指數（S&P GSCI Commodities Index）顯示，全球大宗商品價格在過去一年下跌逾25%。截至6月底的這期間，工業金屬下跌3.79%，石油、天然氣等能源商品下跌23%，穀物、小麥和糖等農產品則漲約11%。

外媒引述Kpler資深大宗商品分析師Reid I'Anson指出，鐵礦和銅是評估全球部分經濟周期的晴雨表，包括建築業和製造業，而目前多地在這些領域已陷入衰退，這將導致經濟活動更廣泛的下滑，尤其是在西方經濟體。他預計，美國今年第四季或明年首季的國內生產總值（GDP）可能出現萎縮，歐洲也將在3到6個月內跟上。至於中國經濟未能達到市場預期，是近期大宗商品價格未能站穩的最大原因。