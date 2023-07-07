內地車市減價戰或完

上述舉動被視為內地部門與各大車企對價格戰的回應。值得留意是，在承諾書中的4大承諾中，第一項乃「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」。第二項為「注重營銷宣傳方式方法，不誇大宣傳、不虛假宣傳，不為吸引眼球、增加獲客而對消費者進行誤導性宣傳」，可見官商兩方都似乎「傾掂數」才促成今次活動。

工信部調整新能源車計分 與此同時，工信部同日亦修改《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》，調整新能源車型積分計算方法，將新能源乘用車標準車型分值平均下調40%左右，並相應調整了積分計算方法和分值上限。新增「新能源汽車積分池管理」一章，建立積分池管理制度。

吉利汽車繼日前公布極氪最新交付量後，昨亦披露集團6月的總銷量，數目約13.78萬輛，按年升8.92%。其中，中高端新能源品牌「銀河」月內銷量為9,673輛；另一品牌「領克」銷量按年升24.11%至1.63萬輛。首6個月計，集團總銷量約69.4萬輛，按年上升13.06%。

豐田爭取動力電池話語權 此外，車企上游的供應原材料來源同樣值得關注。隨着內地宣布下月起對8種鎵產品和6種鍺產品實施出口管制，歐洲車企斯泰蘭蒂斯（Stellantis）行政總裁唐唯實（Carlos Tavares）最新回應指，此事不應促使西方企業減少對中國的投資，且與中國完全脫鈎亦「不現實」，建議尋找可雙贏的領域。

日本車企豐田（Toyota）則銳意爭奪未來動力電池話語權，日前宣布其固態電池技術取得突破，可將電池的重量、體積和生產成本減半，成本比液態鋰離子電池更便宜，而固態電池所驅動的電動車續航里程可達1,200公里，充電時間不需10分鐘，又指有信心在2027年或2028年前，大規模生產相關固態電池，另電動車產能目標是在2026年前達年銷量150萬輛。

16家車企聯合簽署承諾書 車股周四表現