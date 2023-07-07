內地加強銀行風險管控 傳促收緊自貿區債投資

近年，內地一直嚴格控制地方政府隱性債務風險。消息指中國人民銀行最新要求銀行收緊對自貿區債券的投資，以加強管控這類債券的風險，又指此舉料影響部分借道自貿區融資的中國城投公司。

內地自貿區債券市場從去年第四季起明顯升溫，構成的信用風險影響逐漸增加。有統計顯示，今年上半年自貿區的債券發行規模逾850億元人民幣，創歷年同期紀錄高位，而地方政府融資平台正是自貿區債券的主要發行主體。

逼城投公司另覓融資 報道亦引述消息人士指，人行曾於5月對商業銀行進行窗口指導，要求銀行停止購買在上海自貿區無實際業務的發行人所發行的自貿區債券，希望藉此對快速發展的市場加強監管，限制在自貿區無序發債的情況。

報道又指，此舉並非專門針對城投公司，但客觀上期望可以遏制較低評級的地方政府融資平台通過在自貿區發債無序融資，加上市場亦密切關注城投公司的再融資風險和償債能力。市場數據顯示，自6月16日後，已無任何一筆自貿區債定價。由於商業銀行對此類債券的投資受限，意味着城投公司將被迫另尋籌資管道。為補融資缺口，據悉有大型國有銀行向城投公司提供25年期貸款，以緩解信用緊縮狀況。