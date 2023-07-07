人行指有力應對人幣貶值

人民幣兌每美元匯價近日持續走弱，自年初至今在岸人民幣匯價已經貶值逾4%，市場關注會否失守7.3大關。中國人民銀行主管昨在官媒發表評論文章指，即使後市人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，中國宏觀政策調控工具豐富充足，能有效應對潛在風險。官方言論似乎也在提醒投資者，要做好人民幣持續貶值的準備。

該文章指出，目前中國外匯管理部門的匯率管理工具較為豐富，包括外匯風險準備金率、外匯存款準備金率、逆周期因子、全口徑跨境融資宏觀審慎參數等；自5月中旬以來，隨着美匯指數震盪走強，同時內地經濟恢復情況不及市場預期，人民幣貶值壓力有所加大。

匯價逼14年半低 文章強調，雖然人民幣匯率短期波動加大，但有堅實基本面支撐，加上隨着聯儲局加息周期近尾聲，強美元較難持續。整體上，支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道的因素增多，人民幣資產將持續具有吸引力，同時亦認為雖然人民幣有所貶值，但外匯市場預期保持穩定，跨境資金流動依然保持基本平衡。

中國外匯交易中心周四公布，人民幣兌每美元中間價報7.2098元，較周三下調130點子，但比市場調查的預期中值高360點子，與預測的偏差是自去年11月以來最大。人民幣兌每美元在岸價（CNY）昨收報7.2465，較周三跌21點子；離岸價（CNH）夜盤一度跌穿7.27，低見7.2744。

對於人民幣匯價持續貶值，日媒分析認為，人民幣正逼近自2007年底以來的14年半低點，主因美國持續加息、中美利率逆轉成新常態，而試圖刺激經濟的中國如果採取進一步寬鬆貨幣政策或引發貨幣貶值，人民幣貶值已成幣策的絆腳石。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，下半年人民幣兌每美元會在7.1至7.3之間波動，背後原因可能是美元回落，或外資重新大舉流入中國資產。