里昂：華壽險業停售3.5厘產品累生意

里昂發表保險行業報告，以「今年下半年透明度有限」為報告的標題，並引述中國太平管理層表示，尚未確定消費者會否喜歡3厘定價的新產品或可變回報的參與產品，而中國太保壽險首席執行官蔡強認為分紅產品會更有吸引力。報告又指，兩公司的管理層都意識到產品轉型將在短期內產生不利影響，但均相信銷售額不會持續下降。

料明年上半年增長受壓 不過，里昂表示該行的預測較中國太保及中國太平管理層更加謹慎，認為消費者心態和保險經紀培訓的改變，可能需要比預期更長的時間，至少兩個季度，加上今年上半年基數非常高相比下，料明年上半年的增長面臨壓力，且料總體銷售將出現下行風險。

有內媒報道指，目前監管部門尚未正式發布相關停售通知，而截至本月4日，市場上仍有多款預定利率3.5厘的壽險產品在發售，亦有預定利率低於3.5厘的人身險產品在市場推廣。業內人士認為，預定利率3.5厘的產品退出市場只是時間問題，壽險業必須防範息差損風險，同時亦指如果在第三季度初期完成產品全面切換，預計新業務價值（NBV）短期承壓；若果在第三季後期完成產品全面切換，則有望延續業績增長態勢。