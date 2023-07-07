保利半年銷售倍增 中指院估樓市續波動
大摩降目標價 萬科跌3%
摩根士丹利發表報告，表示考慮到萬科土地儲備快速消耗，中期而言，預計公司補充土儲期間，將增添合約銷售及盈利增長的不確定性，故決定下調該企的A及H股目標價，分別狠削14%及22%至11.87元及10.42港元。該企H股昨跌3.28%，收報10.26港元。
據中指院統計，上半年重點百城的新建商品住宅銷售面積按年增11%，6月單月按年跌幅卻超過兩成，絕對規模計更是2016年以來同期最低，反映市場下行壓力加大。假設下半年展望按中性情形預測，即使下半年有一批穩經濟政策繼續落實推進，房地產政策維持當前節奏，買家置業情緒緩慢修復，但下半年房地產市場恢復仍有波折。
陷債困房企更需步步為營，合景泰富(01813)昨公布境外債務重組的進展，作為推動全面解決方案的第一步，已委任安邁融資評估集團資本架構、評核集團流動資金及探索所有可行解決方案，從而盡快緩解目前流動資金問題及為全體持份者達致最佳全面解決方案。
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