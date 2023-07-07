保利半年銷售倍增 中指院估樓市續波動

大摩降目標價 萬科跌3%

摩根士丹利發表報告，表示考慮到萬科土地儲備快速消耗，中期而言，預計公司補充土儲期間，將增添合約銷售及盈利增長的不確定性，故決定下調該企的A及H股目標價，分別狠削14%及22%至11.87元及10.42港元。該企H股昨跌3.28%，收報10.26港元。