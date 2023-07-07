內房企醞釀再發擔保債

EIU下調華今年經濟預測 摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，房地產市場是拖累經濟表現的主要因素，因許多與住房相關的需求如裝修、家具等亦受牽連。他指，內地政府不欲樓價飆升，又不會直接派錢谷消費，當局救市政策決定仍明顯受限，可能要更創新的措施才能有效刺激經濟。

雖然近期不斷有救市政策消息傳出，但許續指，在市場信心恢復之前，即使進一步減息及降低存款準備金率（降準），料成效也不會顯著。畢竟企業會否借貸投資，除考慮利率成本外，更在乎能否獲得回報。假如企業對前景有信心，即使利率稍高也不會妨礙投資意願。

歸根究柢，消費者情緒謹慎，加上缺乏財富效應的支持、樓市停滯等，都拖累內地經濟表現，故料下半年只會溫和復甦。

內地疫後報復式消費在上半年猶如過眼雲煙，EIU在報告中提到，內地重新開放初期的消費出現強勁反彈，但復甦情況遜預期，決定調低內地今年經濟增速預測至5.5%，較3月下調0.2個百分點。

昨日內地商務部已預告，國務院常務會議上月底審議通過的《關於促進家居消費的若干措施》，將於近日正式印發，主要從提升供給質量、創新消費場景、改善消費條件、優化消費環境等方面提出具體舉措。不過，EIU進一步提醒，內地經濟受壓源自多方面，包括製造業產能過剩、樓市復甦短暫、家庭去槓桿化、青年失業率上升及地方政府財政壓力等。

推大規模刺激措施機會微 花旗於上月已將今年內地經濟增長預測下調至5.5%，集團大中華區經濟師雷智顏昨直言，中國市場面臨的信心問題並非一兩項小型經濟措施便可解決，目前仍有待觀望7月底政治局會議，屆時當局會否釋放一個「Top-down message」（由上至下的訊息），會否推行較高門檻的救市措施，包括放寬核心區域限購政策、廣泛調低首期比例，甚至收窄現存及新增按揭貸款的利率差距等，惟補充中央應不會全數推出。

另一投行高盛近期與境內投資者交流，也發現他們認為內地推大規模刺激措施的機會不大。投資者普遍料今年內地經濟增速大致符合官方定下的「保五」目標，但估計本月的政治局會議不會宣布可解決樓市問題，或地方政府融資挑戰的結構性改革。同時這些投資者主要尋求有關中國長期增長潛力、樓市前景和中美關係的見解。

部分內房企上半年銷情