內房企醞釀再發擔保債
中債公司傳審議申請 涉新城中駿
內地積極發放穩樓市信號！時隔兩個月，中資房地產企業據報再度醞釀發行由國企中債信用增進公司全額擔保的票據，上海上市的新城控股、香港上市的中駿集團(01966)或再下一城，成為下半年首批在銀行間市場發行擔保債的民營房企。然而，經濟學人智庫（EIU）及投行高盛均大潑冷水，前者更下調今年內地經濟增長預測至5.5%，而摩根資產管理亦預計下半年中國經濟難現「V」形反彈。
EIU下調華今年經濟預測
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，房地產市場是拖累經濟表現的主要因素，因許多與住房相關的需求如裝修、家具等亦受牽連。他指，內地政府不欲樓價飆升，又不會直接派錢谷消費，當局救市政策決定仍明顯受限，可能要更創新的措施才能有效刺激經濟。
雖然近期不斷有救市政策消息傳出，但許續指，在市場信心恢復之前，即使進一步減息及降低存款準備金率（降準），料成效也不會顯著。畢竟企業會否借貸投資，除考慮利率成本外，更在乎能否獲得回報。假如企業對前景有信心，即使利率稍高也不會妨礙投資意願。
歸根究柢，消費者情緒謹慎，加上缺乏財富效應的支持、樓市停滯等，都拖累內地經濟表現，故料下半年只會溫和復甦。
內地疫後報復式消費在上半年猶如過眼雲煙，EIU在報告中提到，內地重新開放初期的消費出現強勁反彈，但復甦情況遜預期，決定調低內地今年經濟增速預測至5.5%，較3月下調0.2個百分點。
昨日內地商務部已預告，國務院常務會議上月底審議通過的《關於促進家居消費的若干措施》，將於近日正式印發，主要從提升供給質量、創新消費場景、改善消費條件、優化消費環境等方面提出具體舉措。不過，EIU進一步提醒，內地經濟受壓源自多方面，包括製造業產能過剩、樓市復甦短暫、家庭去槓桿化、青年失業率上升及地方政府財政壓力等。
推大規模刺激措施機會微
花旗於上月已將今年內地經濟增長預測下調至5.5%，集團大中華區經濟師雷智顏昨直言，中國市場面臨的信心問題並非一兩項小型經濟措施便可解決，目前仍有待觀望7月底政治局會議，屆時當局會否釋放一個「Top-down message」（由上至下的訊息），會否推行較高門檻的救市措施，包括放寬核心區域限購政策、廣泛調低首期比例，甚至收窄現存及新增按揭貸款的利率差距等，惟補充中央應不會全數推出。
另一投行高盛近期與境內投資者交流，也發現他們認為內地推大規模刺激措施的機會不大。投資者普遍料今年內地經濟增速大致符合官方定下的「保五」目標，但估計本月的政治局會議不會宣布可解決樓市問題，或地方政府融資挑戰的結構性改革。同時這些投資者主要尋求有關中國長期增長潛力、樓市前景和中美關係的見解。
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