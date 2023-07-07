聯儲鷹姿凜凜 道指早段大跌425點

美國聯儲局的會議紀錄顯示，幾乎所有決策官員都認定今年內要繼續加息，所有官員都「一致認為通脹高得令人無法接受」，並指出通脹回落的速度慢過預期。該會議紀錄反映聯儲局的取向仍然相當「鷹派」，投資界擔心當局可能會過度收緊貨幣政策，重擊經濟。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，雖然摩通預期今年美國經濟仍會錄得增長，惟他個人認為經濟下行風險「相當明顯」。他指出，聯儲局於本輪加息周期為了重建市場對於遏制通脹的信心，故一直以相當急促的步伐加息，這本來也是無可厚非。不過，貨幣政策一般要6至12個月甚至更長時間才會發揮效用，故他擔心當局在判斷政策轉向的時間點「未必太準」，可能會過度緊縮貨幣政策，尤其當前企業投資已開始放緩，只靠消費支撐。

晨星籲執倉 沽高估值股 有別於聯儲局官員對於今年內再加息兩次的預測，他認為7月可能會是本輪周期中最後一次加息。研究機構晨星（Morningstar）美國經濟主管Preston Caldwell的看法亦相近，預計聯儲局只會再加息一次，此後將維持利率不變直至2024年2月開始減息。

話雖如此，聯儲局展現出的「鷹派」立場壓制股市表現。美股周四早段大跌，道指曾跌425點，報33,862點；標指跌56點，報4,389點，以科技股為主的納指跌206點，報13,584點。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，市場目前對於美股的看法分歧，與其執着於到底現在是「新一輪牛市」還是只是「牛市陷阱」，倒不如趁上半年大市反彈後重新「執倉」，賣出高估值的股票，重新投資於被低估的領域。根據晨星的研究，美國股市整體而言較其公允價值（即合理估值水平）大約只有5%的折讓，惟小市值股票折讓達到27%，當中小市值的價值股折讓更達到42%。

美上月服務業PMI勝預期 另外，美國6月ISM服務業採購經理指數（PMI）報53.9，好過預期。俗稱「小非農」的6月ADP私人就業職位增長49.7萬個，遠勝預期，惟此數據自新冠疫情後與非農就業數據的走勢明顯脫鈎，參考作用已大不如前。勞工部的數據則顯示，上周首申領失業救濟人數為24.8萬人，市場預期為24.5萬人；截至前周止持續申領人數為172萬人。