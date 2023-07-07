金管借31億予港銀 恐水緊至9月

香港金融管理局周三再經貼現窗向銀行借出31.03億元，是繼5月29日後，即不夠一個半月再有大額貼現窗操作。財資市場照舊水緊，本港銀行同業拆息（HIBOR）周四再現全線處5厘樓上，除隔夜拆息回落至5.41厘外，其他均上揚，跟樓按相關的一個月拆息報5.04厘。分析相信水緊情況持續到9月。

金管局發言人表示，貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作，銀行可按其運作需要使用（借取隔夜港元流動資金進行銀行同業結算）。局方未有察覺有關使用有異常，港元市場保持運作暢順。

拆息或企5厘以上 上海商業銀行研究部主管林俊泓稱，過往半年結及美國假期結束後，拆息通常都會回落，現在卻沒有，可見高息就是常態。就算港息經歷迄今上漲以來已顯著貼近美元，以反映預期美國聯儲局月底再度上調聯邦利基利率0.25厘，若銀行體系結餘繼續處於500億元以下低位，而聯儲局繼續加息，HIBOR仍然會傾向上升。

他認為，HIBOR去向還望美息，以聯儲局或會於9月再加息0.25厘，而過去經驗是HIBOR在美國最後一次加息前開始回落，暫料9月時HIBOR才轉勢向下，亦即這兩個月可能全線經常處於5厘或以上。

下半年樓價看跌6% 花旗集團大中華區經濟師雷智顏估計，聯儲局7月及9月還會各加息0.25厘，達致本輪加息周期的頂部。就算該行預測聯儲局明年會開始減息，首季減0.75厘，股市孖展融資或會令拆息一時間抽高，現預測3個月期HIBOR今年底前會升至5.5厘，比昨日高0.46厘左右。

她續指，雖然港元拆息跟隨美息向上，可是港元借貸需求不強，港元最優惠利率（P息）「唔需要跟咁貼」，港銀P息可能只跟加一半。由於利率處於高水平，花旗預計香港樓價下半年跌6%，全年拉勻計零增長。經濟未見強勁反彈，導致市場維持審慎，內地的投資需求亦不多，但預計人才流失問題最壞情況已經過去，明年樓市或迎來「小陽春」。

礙於外圍環境狀況，本港今年經濟增長4.5%比較合理，即官方預測的中值。