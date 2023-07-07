藍籌公司新任女董事佔42%破頂

人才搜尋及領導力諮詢企業海德思哲（Heidrick & Struggles）發布最新的《香港董事會監測》數據顯示，恒生指數成分股企業在去年委任的董事中，女性董事任命比例創新高。調查發現，去年香港恒指企業新委任董事中，42%為女性，比例按年急升12個百分點，創歷史新高，亦較2019年有紀錄以來大幅增長7倍。當中金融服務業和工業的女性董事任命比例，分別按年上升9個百分點和7個百分點。

去年任命僅18%曾做CEO 另外，數據顯示去年委任的新董事中，曾擔任行政總裁（CEO）或財務總監的比例接近歷史低位，曾擔任行政總裁的董事比例跌至18%，2019年為37%；曾任財務總監的董事任命比例只有6%，與2019年數字一致，維持在歷史低位，反映企業正引入更多元化高管經驗，包括區域領導層、主席、資訊總監和營運總監等。

而港交所在今年3月曾披露，女性任職董事職務佔香港上市公司董事職務的16.6%，較2020年增加兩個百分點；沒有女性董事的上市公司比例進一步降至24.7%，較2020年減少6.8個百分點，反映2019年起要求上市公司訂立公開的多元化政策漸見成效。

港交所已於2021年更新《企業管治守則》，規定由去年7月起，所有新股申請人的董事會成員不得全屬單一性別，即不容許「全女班」或「全男班」；至明年底前，有關要求將擴展至所有上市公司。