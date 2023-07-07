花旗撐A股勝H 可炒作國策

港股步入下半年恐繼續「有波幅、冇升幅」之際，花旗集團中國股票策略師劉顯達認為港股依然有一些炒作題材。

他認為，買中國股票最重要是留意政策，相信7月底政治局會議有一些刺激措施推出，但中央只是把全年經濟增長目標定於5%左右，當局也不想人民幣過分偏弱，因此刺激措施「會做，但不會做得太多」；下半年內地經濟仍朝着增長目標進發，表現「最好多少少、不能有過分期待」。潛在受國策支持的行業有電動車、儲能、消費、科技及新能源等。

其次，他關注產能利用率增加或受惠能源及原材料價格回落，繼而帶動利潤擴張的企業，這包括交通運輸、消費等。甚至地緣政治局勢亦提供了一些短期炒買機會，他認為，中美兩國互相依賴，各自爭取最大利益之餘亦會有合作，兩國關係不會一直變好或者一直變差，包括電池供應鏈、互聯網、科技及新能源等受惠中美關係緩和。至於消費、保險、電訊及公用板塊相對不受地緣政治影響。

宜增持消費交通板塊 總體而言，相對H股，花旗更看好A股，主要是潛在上升空間更多及政策支持。該行給予「增持」評級的行業有消費、互聯網、交通及科技；獲「減持」評級的行業有基礎材料、油氣及房地產。另外，有見股息率吸引加上存款利率有所調低，把銀行及電訊股評級由「減持」上調至「中性」；缺乏催化劑的健康護理由「增持」下調至「中性」。至於公用股、工業、保險及汽車維持「中性」評級。

花旗下半年部分H股建議