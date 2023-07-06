輪商精選：騰訊好倉獲追捧留意16313
騰訊控股(00700)股價於周一及周二上試340元不果後，昨日早段高見341元後倒跌，於333至336元附近上落，收報335.4元，跌1.12%。以年初至今計，騰訊累計升約2%，跑贏同期大市。日前騰訊雲正式發布自研向量數據庫Tencent Cloud VectorDB，料於8月正式登陸騰訊雲官網。
短炒可吼17228
觀察個股認股證資金流向，騰訊好倉近期獲資金積極吸納，上周三至本周二共錄得約3,730萬元流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
騰訊已回吐早前部分反彈的升幅，股價回到近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，因應自身的投資取態，從風險角度出發，選擇適合市況、不同條款的產品作部署。
投資者如看好，較保守的選擇可留意騰訊認購證16313，行使價375元，10月26日到期，實際槓桿9.4倍，為中期及輕微價外產品。較短線、進取的選擇則可留意騰訊認購證17228，行使價400.2元，9月26日到期，實際槓桿12.3倍，為高槓桿及低面值產品，較能控制注碼。
©版權所有2023年，高盛（亞洲）有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。認股證及牛熊證乃無抵押結構性產品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：