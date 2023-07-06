券商點評：美國加息周期臨近尾聲

今年剛過了一半，美國聯儲局還剩下4次議息會議，分別在7月、9月、11月及12月。當局加息與否，將繼續取決於通脹及其他經濟數據。6月30日公布的5月份個人消費支出（PCE）物價指數，整體和核心通脹分別升3.8%及4.6%，兩者稍為優於預期，對加息預期未有重大影響。

聯儲局本月底舉行議息會議，在會議之前投資者可參考月中公布的6月份消費物價指數（CPI）。至於早前市場人士關心的銀行危機，上周聯儲局公布美國大型銀行的壓力測試結果，23間接受測試銀行全部合格，這無疑是向市場派出定心丸。除非突然出現全新的重大風險事件，否則7月加息的機會極高，市場預估加息0.25厘的機會率約87%。

美匯指數或早已見頂 至於距離9月份的會議還有近3個月，多名聯儲局官員曾提到仍要加息兩次，同時也提到加息決定取決於經濟數據，目前要判斷9月會否加息仍言之過早，7月及9月共加半厘的機會只有21%。整體來看，加息周期接近後期的大方向不變。

年初至今，科技特別是人工智能（AI）相關企業升勢亮麗，未來相關應用值得憧憬，但更值得留意的是，對利率較敏感的公司反彈力度更強，市場正逐漸押注加息周期完結。另外，雖然加息周期未完結，但美匯指數或已在去年10月見頂，時間點上，美股也在10月底開始反彈。

可考慮逐步增持國債 債券投資方面，比對過往美國加息周期及實質利率為正數的時期，現時的美國國債的利率處於多年高位，特別是中長年期的國債。由於貨幣政策具滯後性，明年經濟增長仍然疲弱，若然通脹因此進一步回落，或加快聯儲局考慮轉向減息，中長年期的國債有望獲得不錯的價格回報。

現時美國10年國債孳息率約為3.8厘，對上一次高位是去年10月的4厘，再之前貼近現水平的經已是2010年。美國要長遠維持緊縮政策並不容易，高利率也令企業經營環境更難，年多前「鷹」派加息的目的是為了遏止通脹，若通脹進一步降溫，聯儲局沒有理由繼續維持高利率，投資者或可開始考慮逐漸增持中長年期的國債。

凱基亞洲投資策略部