港樓價首季挫一成 跌幅膺全球第3高

全球首季樓價跌幅較大地區

近年全球住宅樓價升勢緩慢，部分地區更持續向下。市場一份最新報告顯示，2023年第一季樓價按年平均上升約3.6%，升幅較去年第四季約5.7%，收窄約2.1個百分點，當中有17個市場的樓價按年下挫，香港同期按年下挫約10.3%，跌幅全球第3高。

南韓新西蘭瀉最甘 萊坊公布2023年第一季《全球樓價指數》，該指數涵蓋56個市場的平均樓價走勢，該行指出，自2015年以來，全球樓價錄得最緩慢的升幅。由於各地中央銀行試圖控制通脹，全球的樓價面臨壓力。

上述錄得按年樓價下跌的市場，其中8個按年挫幅超過5%，而指數涵蓋的56個市場中，有23個的樓價在最近3個月內都向下。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，今年初通關雖然對香港住宅樓價及成交量均帶來報復式反彈，但相信反彈是短暫的，因為現時本港住宅市場仍受高息環境及大量囤積貨尾量影響而繼續受壓，而樓價表現需要在市場出現多個利好因素的情況下才會明顯好轉。

該報告又指，首季香港樓價按年跌幅僅次於新西蘭及南韓，該兩地樓價分別下挫約13%及15.7%。不過，本港按季樓價則升約1.4%。

至於新加坡樓價按年漲約11.3%，為亞太區表現最突出的地區，升幅是全球樓價第10高。