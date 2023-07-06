新盤概況：維港滙系列年內沽190伙

信和置業執行董事田兆源指，自通關復常後，內地買家比例增加，而維港滙II有望於下月入伙。項目現時先開放維港滙I的會所設施，包括健身室、宴會廳、兒童遊樂設備及戶外燒烤場等。而整個維港滙系列項目開售迄今累沽1,003伙，套現約161億元。

該盤亦公布聯同4大代理行贈送置業優惠吸客。由昨日起至7月31日，透過不同代理行購入上述項目的三房及四房戶，可獲價值1.68萬元的禮券。中原、美聯、利嘉閣及香港置業，分別送出旅遊禮券、家具禮券、餐飲禮券及家電禮券。每間代理行設5個名額。

發展商將開放高層現樓以供預約參觀，單位為23樓B室，實用面積281方呎，一房間隔，採用雙趟門分隔睡房和客飯廳，方便住戶靈活運用各個空間。

由價單所見，價單單位包括一房連書房間隔及6伙一房戶，並新設14.5%折扣，較去年初樓花時增加0.5個百分點，最新折實價664.34萬至773.78萬元，折實呎價22,477元起。至於招標單位屬連天台戶或連平台戶。