新盤概況：維港滙系列年內沽190伙
新盤銷情理想，信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙系列項目，今年內沽190伙，料逾七成買家具內地背景。
信和置業執行董事田兆源指，自通關復常後，內地買家比例增加，而維港滙II有望於下月入伙。項目現時先開放維港滙I的會所設施，包括健身室、宴會廳、兒童遊樂設備及戶外燒烤場等。而整個維港滙系列項目開售迄今累沽1,003伙，套現約161億元。
該盤亦公布聯同4大代理行贈送置業優惠吸客。由昨日起至7月31日，透過不同代理行購入上述項目的三房及四房戶，可獲價值1.68萬元的禮券。中原、美聯、利嘉閣及香港置業，分別送出旅遊禮券、家具禮券、餐飲禮券及家電禮券。每間代理行設5個名額。
海盈山擬下周銷售
千望周日賣最後19伙
市區單幢盤盡推所有餘貨。遠洋集團(03377)旗下旺角千望最新公布已經竣工，會以現樓形式展開銷售，並首度開放現樓高層單位。集團銷售及市場事務總監張詩韻表示，項目已完成交樓程序，周日發售全盤最後19伙，包括以價單出售9伙及招標賣10伙特色戶。
發展商將開放高層現樓以供預約參觀，單位為23樓B室，實用面積281方呎，一房間隔，採用雙趟門分隔睡房和客飯廳，方便住戶靈活運用各個空間。
由價單所見，價單單位包括一房連書房間隔及6伙一房戶，並新設14.5%折扣，較去年初樓花時增加0.5個百分點，最新折實價664.34萬至773.78萬元，折實呎價22,477元起。至於招標單位屬連天台戶或連平台戶。
明雋386萬成交
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，最新以386.1萬元沽出開放式戶，為6樓D室，實用面積231方呎，呎價約16,714元。
此外，九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨再錄3宗成交，共涉1,439.5萬元。
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