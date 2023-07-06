二手見紅：黃埔傳跌穿5球 3年貶10％

二手樓市未見起色，市區藍籌屋苑7月都以蝕讓開局，紅磡黃埔花園有一房單位做價跌穿「5球」，市傳減至470萬元成交，約3年帳面貶值約10%。

市場消息透露，上址為2期8座頂層單位，實用面積約288方呎，屬縮則設計，該樓層沒有升降機到達，曾叫價500萬元，6月初降至480萬元，再減10萬元沽出，呎價約16,319元。原業主於2020年購入，帳面跌價逾50萬元。

康怡料6載帳蝕26萬 鰂魚涌康怡花園本月交投破蛋。消息稱，該盤C座中低層2室，實用面積約526方呎，市傳以760萬元售，呎價約14,449元，約6年帳面蝕約26萬元。屋苑另一個G座低層單位剛售720萬元，呎價約13,793元。

中原張光耀指，同區太古城7月錄兩宗買賣，其中，南天閣高層A室兩房戶，實用面積約592方呎，5月放盤，累減130萬元，成交價1,190萬元，呎價約20,101元。

將軍澳新都城劈價「吸客」。該行張朗霆稱，項目1期2座低層A室兩房戶，劈價120萬元，以660萬元易手，呎價約15,714元。

受新界西北新盤低開拖累，中原王勤學指，元朗二手交投持續低迷，區內原築1座中層C室，減價至708萬元成交，呎價約10,786元，創屋苑套三房單位今年新低。

半新盤錄貶值成交。世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧2座中層E室，成交價1,438萬元，呎價約14,855元，低市價約5%，單位不足5年帳面虧蝕186萬元。

此外，忠誠拍賣昨推出何文田皓畋5座低層D室銀主盤，獲3組客競投，以970萬元售出，高開價約10.2%，呎價約18,336元。據了解，單位於2016年購入，帳面貶值約120萬元。