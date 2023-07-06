港島住宅地 21年最平

每呎$7070較鄰地8個月跌25% 17億成交 香港地價持續插水，本財政年度首幅批出的地皮即跌破低位。堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地昨以17.2億元售出，以純住宅發展計，每方呎樓面地價僅約7,070元，不但較8個月前賣出的鄰近同類地皮大幅跌價約25.6%，呎價更創港島住宅地逾21年最低。

發展商須參與保育及重置 今次批地價雖符合市場預期，但樓面呎價仍創2002年6月後港島區住宅用地低位。當年批出的北角英皇道632號住宅地，成交呎價約1,981元，即慧雲峯現址。若以同區地皮作比較，去年11月附近另一幅西寧街及域多利道住宅地，成交樓面呎價約9,500元，反映剛售出的地皮期間樓面呎價蒸發逾2,400元。

不過，是次批出的地盤發展上有不少限制，據出售章程，發展商須保育東華痘局拱形牌坊及基石，以及兩棵細葉榕，並要重置公共交通交匯處，搬遷及興建臨時與永久巴士站等設施，而政府沒有提供補貼。因應相關保育及重置，項目完工日期為2032年9月底，即建築期將長達9年。

資料顯示，該地盤佔地約2.43萬方呎，現為巴士總站、休憩公園及公廁等，以純住宅發展計，總樓面約24.33萬方呎，市場早前預計項目樓面呎價約4,000至9,500元，估值約9.7億至約23.1億元。

專家料落成呎售逾2.5萬 美聯測量師行董事林子彬認為，該項目投資規模適中，落成後料部分中層及高層單位可享海景，惟隨着市況調整，發展商出價亦較為審慎，相信政府也有按照市況發展，在釐定底價上作出調節。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，是次地價較去年賣出的鄰近地皮有明顯折讓，發展地皮有不少挑戰需要處理，而中標財團屬經驗豐富的發展商，相信會處理得較好。他預計每方呎成本約1.6萬至1.7萬元，料日後落成實用呎價約2.5萬元以上。

堅尼地城住宅地

中標結果