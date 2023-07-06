簡訊一覽

●財經事務及庫務局局長許正宇書面回應立法會議員質詢時表示，根據經驗，下調股票印花稅率未必能刺激市場交易額。同時，政府會繼續通盤考慮各項因素，以決定是否需要調整，並透過針對性的措施，推動市場多元有序發展，鞏固香港國際金融中心地位。

●外媒報道，內地快時裝品牌Shein正與至少3家投資銀行洽商在美國上市事宜，包括高盛、摩根士丹利及摩根大通，並已跟紐約證券交易所及納斯達克交易所接觸，惟仍未決定上市地點及時間，短期內未必上市。

●據報澳洲證券及投資監察委員會（ASIC）周二搜查幣安的澳洲辦公室，包括審查幣安澳洲散戶和批發客戶的分類，為監管機構持續調查幣安已解散的本地衍生品業務的工作之一。幣安發言人指，公司正與當局合作，並專注滿足當地監管標準，但沒有證實此次搜查。ASIC沒有回應傳言。

●據中國證監會網站，中國人工智能（AI）初創企業第四範式已完成境外發行上市的備案程序，成為自今年上市新規生效以來獲得中國證券監管機構批准的少數公司之一。