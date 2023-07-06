絲絲講場：馬雲現身巴基斯坦與猛人會面

許家印促球隊「保級衝超」

馬雲今次同巴基斯坦前國務部長、NutShell集團創始人Muhammad Azfar Ahsan喺巴基斯坦第二大城市拉哈爾會面，對方仲爆佢逗留逾20個鐘，行程好低調，同行仲有5個中國人及兩個外國人。不過，依家畀Ahsan爆料之後，個行程唔再算係低調啦，消息仲話馬雲之後要趕住去烏茲別克添。