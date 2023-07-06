絲絲講場：馬雲現身巴基斯坦與猛人會面
唔少企業高層行蹤係股民關注事項，科企阿里巴巴(09988)創始人馬雲就係其中之一，早排返咗內地指點江山之後，最新傳佢開始又周圍走，學習新事物，近日仲被爆去咗巴基斯坦，唔知係咪趁住一帶一路10周年有大茶飯傾呢？不過，阿里股價就無受惠，昨日收報82.65元，跌1.6%。
許家印促球隊「保級衝超」
馬雲今次同巴基斯坦前國務部長、NutShell集團創始人Muhammad Azfar Ahsan喺巴基斯坦第二大城市拉哈爾會面，對方仲爆佢逗留逾20個鐘，行程好低調，同行仲有5個中國人及兩個外國人。不過，依家畀Ahsan爆料之後，個行程唔再算係低調啦，消息仲話馬雲之後要趕住去烏茲別克添。
有趣嘅是，負債纍纍嘅中國恒大(03333)主席許家印，周二低調召開恒大足球俱樂部管理會議，仲提出「今年保級、明年衝超」嘅目標，仲要求核心主力球員須滿3年方可轉會等要求。睇嚟許生似乎仲有一個足球夢，但希望股東日盼夜盼嘅公司復牌，可以快啲夢想成真啦！
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