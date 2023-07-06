絲絲講場：日航推租衫服務幫旅客減磅

愛到日本旅遊嘅香港人，「返鄉下」通常都會一抽二褦，日本航空諗到辦法幫旅客減輕負擔！

話說佢哋同股神巴菲特嘅愛股住友商事合作推出租衫服務「Any Wear, Anywhere」（任何衣着，任何地方），即日起至2024年8月31日試行期間，搭日航到訪日本嘅旅客可以上去網站租衫褲套裝，送埋去你下榻嘅酒店。

每套低至$216 可租兩周 每套4,000至7,000日圓（約216至378港元），每位旅客最多可以揀8套租夠兩個星期，款式可以Casual、Smart Casual或兩者兼有，埋單幾錢視乎你租幾多衫褲，最遲出發之前一個月落Order。

其實呢個計劃嘅目的係要減少浪費，衫褲嚟自商戶存貨或者「古着」（即「二手」），另一方面你行李輕啲可以減低碳排放，一石二鳥。

要注意嘅係，落單嘅時候必須輸入航班資料，即係一定要坐日航先得，而日航老實講真係幾貴，絲絲尋日求其Check吓，9月下旬香港飛成田來回最平要6,337元。日航方面就話，遲啲按計劃嘅市場反應再考慮會唔會擴展至「寰宇一家」等，同日航有代碼共享嘅航空公司。

不過，計絲絲話，至緊要都係啲衫係點嘅樣，同埋個網快啲出中文版！

余絲韻